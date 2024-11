сегодня



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе



SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY прорекламировали серию выступлений в Лас-Вегасе, отыграв в перерыве матча между Las Vegas Raiders' vs Denver Broncos на Allegiant Stadium, Las Vegas. Менее недели назад Sammy анонсировал, что "The Best Of All Worlds" в 2025 трансформируются в "The Best Of All Worlds Tour - The Residency" в Dolby Live, Park MGM, Las Vegas, Nevada и пройдут с 30 апреля по 17 мая (30 апреля, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16 и 17 мая).



















