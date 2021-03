сегодня



Andy James — о том, как попал в FIVE FINGER DEATH PUNCH



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Andy James, недавно присоединившийся к группе, рассказал в беседе с Gus'ом G. (FIREWIND, ex-OZZY OSBOURNE), как это получилось:



«Я знаком с Charlie [нынешним барабанщиком группы], потому что мы турили ранее с Angel Vivaldi, он играл с Angel и SCALE THE SUMMIT. В конце был совместный джем, так что мы играли каждый вечер и знали друг друга, и я был невероятно рад, когда его объявили новым барабанщиком FIVE FINGER.



Zoltan — большой поклонник гитаристов — он смотрит Инстаграм, и узнает кто откуда, и всё в таком духе. Думаю, ему интересно знать, что происходит, и кто чем дышит. Наверное, в какой-то момент зашёл разговор, и Charlie сказал, что меня знает. Думаю, когда Zoltan работал с BUTCHER BABIES, стараясь продвинуть их карьеру, он размышлял насчёт того, чтобы они взяли ещё гитариста. Он связался со мной через Инстаграм, и мы немного пообщались. Это было буквально за пару недель до того, как я приехал в Лос-Анджелес. Там мы встретились с BUTCHER BABIES и персоналом, потом пошли в студию. И вдруг появился Zoltan, мы обнялись, все дела. Вот так мы встретились.



Я должен был кое-что сделать с BUTCHER BABIES, должен был принимать участие в "Dimebash", и это мой первый концерт — "смотрите, у нас тут новый басист и новый гитарист" — они как раз взяли нового басиста. И на следующий вечер мы должны были снимать клип на одну из их песен, Zoltan связался со мной и сказал: "Слушай, а ты, может быть, понадобишься нам на концовку тура, потому что у нас тут кое-какие проблемы с Jason'ом" — я думал проблемы со здоровьем и всё такое. Так что я "был подменным". И буквально на следующий день меня уже ждал билет в LAX. Так что я буквально играл в первом классе весь полёт, потому что я должен был выучить всю эту хрень на пути в Англию — песен семнадцать, что ли. Я фанат группы, так что очевидно, что я знаком с материалом, так что всё разучить проблемы не составляло, и если учитывать, что на концертах они ничего сильно не меняли, то основы в голове были. Но мне нужно было посидеть и пройтись по материалу, чтобы оценить физические вложения в игру и тому подобное.



Я рад, что всё в итоге так вышло, но по понятным причинам это в ущерб чьей-то жизни и карьере (он намекает на уход Jason'a из FFDP). Но я думаю, что вещи идут естественным путём, и это одна из них».



















