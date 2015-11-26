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Five Finger Death Punch

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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Почему бы не записать двойной альбом?



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В рамках недавнего интервью с гитаристом FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan'ом Bathory он рассказал о том, что позволило команде пройти путь от малоизвестной группы до хэдлайнеров на больших площадках:

«Я просто люблю то, что я делаю. В этом и состоит секрет жизни — когда ты делаешь то, что любишь. Я могу говорить за каждого из нас — мы все хотели этого всю жизнь, и сейчас мы здесь, так что нет повода снимать ногу с педали газа. Так что да — мы не хотим брать паузу, и с учётом той ситуации, что царит сейчас, с COVID — впервые за пятнадцать лет я дома столько времени... И Andy James тоже рядом, наш новый гитарист, так что мы частенько джемуем. Так что раз нет возможности поехать в тур, то мы можем записать ещё одну пластинку, может, даже двойную. Ну а почему бы и нет?»

ZOLTAN BATHORY On FIVE FINGER DEATH PUNCH





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

hansi_hrb


4 фев 2021, 16:51		Чел реальный пример той самой американской мечты. Пиши хоть тройной!

YNWA


4 фев 2021, 16:58		Блин, вы одирной, но нормальный хоть запишите!)

ElectricRetard


4 фев 2021, 17:36		>Блин, вы одирной, но нормальный хоть запишите!)
Вот жиза.

matthew3833


4 фев 2021, 18:21		2009-ый единственный нормальный, из остальных в лучшем случае по 3-4 трека можно взять.

hansi_hrb


4 фев 2021, 18:34		Ну не знаю, мне по 6й альбом все нравилось, а после вообще никак. Но может че и смогут с новым то гитаристом.


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