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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH : «Почему бы не записать двойной альбом?



В рамках недавнего интервью с гитаристом FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan'ом Bathory он рассказал о том, что позволило команде пройти путь от малоизвестной группы до хэдлайнеров на больших площадках:



«Я просто люблю то, что я делаю. В этом и состоит секрет жизни — когда ты делаешь то, что любишь. Я могу говорить за каждого из нас — мы все хотели этого всю жизнь, и сейчас мы здесь, так что нет повода снимать ногу с педали газа. Так что да — мы не хотим брать паузу, и с учётом той ситуации, что царит сейчас, с COVID — впервые за пятнадцать лет я дома столько времени... И Andy James тоже рядом, наш новый гитарист, так что мы частенько джемуем. Так что раз нет возможности поехать в тур, то мы можем записать ещё одну пластинку, может, даже двойную. Ну а почему бы и нет?»













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