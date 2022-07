сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Это наш самый разнообразный альбом»



Zoltan Bathory в рамках недавнего разговора рассказал о новом материале:



«Это наша девятая пластинка, так что на данный момент все знают, как мы звучим; если вы любите хард-рок/тяжёлый металл, вы знаете группу, вы знаете её звучание — вы слышите первые пару риффов, и вы понимаете, что это FIVE FINGER DEATH PUNCH. Так что нам не нужно было постоянно доказывать свою состоятельность, скажем так. И это дало нам свободу: "Знаете что? Давайте просто запишем всё — что бы ни появилось, давайте просто это зафиксируем". И это дало нам свободу... Я всегда сравниваю нас с группой QUEEN. Мы не похожи на QUEEN, но если вы пытаетесь классифицировать QUEEN, вы не справитесь. QUEEN никуда не вписываются. И для меня это означает, что они обрели музыкальную свободу, позволяющую им быть кем угодно. Они могут играть "Bohemian Rhapsody" или всё, что захотят. Хотят играть хэви-металл — значит, так и будет; они не привязаны к чему-то определённому стилю. И вот в чём была идея — можем ли мы добиться этого? Можем ли мы добраться до уровня, когда мы можем просто писать что угодно; это не будет иметь значения. И я думаю, мы этого достигли.



Эта пластинка — самый разнообразный альбом, который мы когда-либо делали - очень отличается от всего, что мы когда-либо создавали — и всё же она всё ещё звучит как мы. Поэтому я чувствую, что мы достигли того уровня, когда можно делать всё что угодно. Мы просто FIVE FINGER DEATH PUNCH; это то, что есть. Это просто музыка».







