Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody решил высказать свою точку зрения на действия правительства США в обстановке COVID-19:
«Всем привет. Пока мы сидели по домам, затаив дыхание, я решил, что должен нарваться.
Во-первых, от COVID-19 умерло уже более ста тысяч, и это здесь, в Соединенных Штатах. Я хотел бы выразить свои соболезнования семьям. И в первую очередь я хотел бы выразить свое уважение и любовь к тем, кто борется на передовой. Я уверен, что говорю от имени тысяч, когда заявляю, что мы ценим то, через что вы проходите и делаете.
Я также хотел бы сказать, и это моё личное мнение, наше правительство — и правое, и левое — сейчас нас просто прокидывает. Страна открывается, как по мне, преждевременно, и любой, кто этого не видит, я тоже считаю, забывает о том, что это сказывается на тысячах и тысячах семей и их жизнях.
Всего этого можно избежать с помощью небольших приготовлений — вещей, которые воспринимались бы как должное. Некоторые из нас делают это, насколько я могу предположить, просто по наивности по отношению к человеческой жизни. Я не понимаю этого, и я не понимаю, зачем кому-то из нас равняться на тех, кого мы выбрали во власть, чтобы они вели нас за собой в то время, как по мне, кажется, что они не в состоянии вести самих себя.
Я понимаю, что подобное навлечёт на меня много критики, но от всего сердца считаю, что должен был озвучить эти мысли».
Ниже в ролике Ivan также рассуждает и о событиях, связанных с Джорджом Флойдом.
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