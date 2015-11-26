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FIVE FINGER DEATH PUNCH подписали контракт с ARTIST GROUP INTERNATIONAL



Как сообщает Billboard, FIVE FINGER DEATH PUNCH ушли с WME и подписали контракт с Artist Group International, с которыми сотрудничают METALLICA, DEF LEPPARD и RAMMSTEIN. Интересы группы от лица Artist Group International будет представлять агент Peter Pappalardo, также ведущий дела MEGADETH.











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