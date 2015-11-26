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Five Finger Death Punch

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|||| 6 дек 2020

Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH: «За два года Ivan очень изменился»



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В рамках беседы с Minnesota Drummer барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Charlie "The Engine" Engen ответил на вопрос о том, заметил ли он какие-нибудь перемены в Ivan'e Moody за те два года, что он играет в коллективе:

«О, просто огромные перемены с момента моей первой с ним встречи... Когда я пришёл и мы поехали в первый тур [осенью 2018 года], наши единственные репетиции состоялись за четыре дня до начала тура. Так что мы были в S.I.R. в Лас-Вегасе, и в те дни Ivan был более... Я думаю, что тогда в целом было больше суматохи, но не думаю, что он особенно меня замечал. Не то что ему было наплевать, нравлюсь я ему или нет — всё это было неважно. "Ты можешь подняться туда, поиграть на барабанах и выступить?" Но потом всё изменилось. И так мы стали очень близки, на самом деле, мы сейчас очень близки.

Ivan тогда — и я бы сказал бы это ему и лично, не то что я что-то могу сказать за спиной, — он жил жизнью, в которой что-то игнорировал. Его выпивка была его пороком, [и] он использовал выпивку, чтобы избежать определённых, скажем так, мыслей — я могу просто предположить — процессов в жизни. Ну и ко всему он мегазвезда, что также откладывает отпечаток. Но он бы игнорировал это с помощью выпивки, в то время я мог бы сказать, что он учился новым способам познания себя. И разница от той эпохи Ivan'а до сегодняшнего дня огромно, даже прошлым летом, в рамках моего второго тура с DEATH PUNCH, [в] 2019 году, — уже были значительные перемены. Да на самом деле просто сумасшедшая разница. Просто общее поведение — счастливее, если можно назвать его счастливым. Просто больше его самого, он вроде как примирился с собой. Ну а дальше был уже новый уровень. Можно просто сказать, что он сам пришёл в себя, став трезвым. Так что переход был намного легче, потому что если вокалист разозлится, злились все. А Ivan очень эмоциональный парень — именно поэтому он настолько хорош. Так что если он в плохом настроении... Никто не хочет, чтобы кто-то был шумным, — не в плохом смысле шумным, но вы понимаете, к чему я клоню, в личностном плане. И если он был в плохом настроении, вы бы это мгновенно почувствовали.

Чувак, то веселье, которое было у нас в последних двух турах, может, ещё потому оно свежо, потому что всё было совсем недавно — особенно в Европе, да это просто была бомба. Мы все тусовались. Мы делали вещи, которые были новыми, с момента моего появления в команде. Так что перемены были, и это все потрясающе. И мы разговариваем почти каждый день по телефону — типа, переписываемся».

FIVE FINGER DEATH PUNCH Drummer CHARLIE ENGEN Says He Has Seen A








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