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Five Finger Death Punch

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2 дек 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о совместной работе бывших участников

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

21 окт 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH отвечает критикам

19 окт 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH расстались с гитаристом

16 окт 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

6 окт 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится

2 окт 2020 : 		 Акустическая версия от FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят компиляцию

15 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH названы лучшей концертной группой

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 авг 2020 : 		 Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым

5 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили серебро

21 июл 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре

20 июл 2020 : 		 Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN

23 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»

11 июн 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»

8 июн 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

28 май 2020 : 		 JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 май 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»

23 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов

15 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию

13 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
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Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о совместной работе бывших участников



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Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody отреагировал на сообщение о сотрудничестве двух бывших участников по коллективу — Jeremy Spencer'a и Jason'a Hook'a, записавших несколько треков для нового ЕР PSYCHOSEXUAL. Ivan сообщил, что «вызов принят», он очень рад «за своих бывших коллег, без всякой иронии», и пообещал, что «новый альбом FIVE FINGER будет таким, каким вы ещё никогда не слышали», — полное видео доступно ниже.



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