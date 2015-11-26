Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о совместной работе бывших участников
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody отреагировал на сообщение о сотрудничестве двух бывших участников по коллективу — Jeremy Spencer'a и Jason'a Hook'a, записавших несколько треков для нового ЕР PSYCHOSEXUAL. Ivan сообщил, что «вызов принят», он очень рад «за своих бывших коллег, без всякой иронии», и пообещал, что «новый альбом FIVE FINGER будет таким, каким вы ещё никогда не слышали», — полное видео доступно ниже.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).