Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH — желающим свалить: «Хватит нести пургу»



Chris Kael подверг критике тех музыкантов, кто начал говорить об отъезде из США:



«Никто ни о чём не переживает настолько, чтобы собирать вещи и переезжать из страны. Это легко говорить на сцене, по телевизору и в социальных сетях, но когда в последний раз вы действительно собирали чемоданы для чего-то более длительного, чем короткий отпуск и быстрое возвращение домой? Хватит нести чушь! #USA».



Несколько лет назад ряд музыкантов, среди которых были вокалист SLIPKNOT Corey Taylor и вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, активно сообщали о намерении покинуть страну, если к власти придет Дональд Трамп. А воз, как говорится...









No one cares about anything enough to pack up and move out of the country. It’s easy to say onstage, on TV and on social media; but, when’s the last time you actually packed your bags for anything longer than a brief vacation and a quick return home? Stop bullshittin’. #USA







I know. That’s why I just tweeted about anal and blowjobs; because, I am doing my part. https://t.co/f4OeWCGBLD







I’m SO grateful that I’m into ladies who are into not-getting-pregnant types of banging. It’s that or #BlueStateBanging for me! #RoeVsWade





