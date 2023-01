сегодня



Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Death Punch Therapy”, которая взята из альбома "F8".



Трек-лист:



1. «F8» 1:15

2. «Inside Out» 3:46

3. «Full Circle» 3:22

4. «Living the Dream» 3:35

5. «A Little Bit Off» 3:11

6. «Bottom of the Top» 3:30

7. «To Be Alone» 3:45

8. «Mother May I (Tic Toc)» 3:54

9. «Darkness Settles In» 4:41

10. «This Is War» 3:12

11. «Leave It All Behind» 3:31

12. «Scar Tissue» 2:53

13. «Brighter Side of Grey» 4:30 http://www.fivefingerdeathpunch.com







просмотров: 86