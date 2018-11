23 ноя 2018



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал спальные мешки



По сообщению 93X.com, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody после консультации с 93X Minneapolis о наличии приютов пожертвовал 50 спальных мешков в Catholic Charities Of St. Paul And Minneapolis буквально за пару часов до того, как группа появилась на сцене в Target Center.



Ранее в этом месяце он сделал такое же пожертвование в адрес Urban Peak Colorado Springs.











