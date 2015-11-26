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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH отвечает критикам



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory ответил на волну критических замечаний тех, кто увидел в новом клипе группы призыв НЕ носить маски:



«Как любят большинство так называемых новостных сайтов использовать словосочетание "антимасочный" ради кликбейта (и капиталист во мне не может им не аплодировать, иначе я бы прослыл лицемером), но давайте проясним: это вымышленная история, в которой зомби толкают тележки с товарами, Tide Pod съедает разжиревших супергероев, и прочие метафоры, так что же все зацепились за сцену с масками?



В этой сцене речь идет вовсе не о них... Это НЕ антимасочный посыл... На самом деле можете зайти на FiveFingerDeathPunch.com и прикупить несколько миленьких...



Если мне нужно это объяснять, то весь клип — это выдуманная история, безумный кошмар одного из Наших Отцов прямо перед тем, как он ставит подпись под конституцией.



Точно так же, как я предвидел это: мы как артисты имеем уникальную возможность изобразить и высмеять абсурд, чтобы предотвратить его от *наступления* реальности.



Сегменты с масками посвящены лицемерию на самом высоком уровне. Когда правила созданы для вас, но те, кто их создал, свободны от них. Почти стандарт во всех диктатурах и тоталитарных режимах (у меня был опыт расти в одном), отсюда и ссылка.



Я часто повторяю: спросите нас!!! Иммигранты... Кубинцы, венесуэльцы, северные корейцы, все из бывшего советского блока... Поговорите с нами, и мы расскажем вам... Нам повезло, потому что нам было куда бежать. Нам повезло, что мы смогли приехать сюда, но если Америка пропадёт, куда вы побежите? Мы, иммигранты, также помним, как наша свобода ускользнула, как наши права были отняты у нас, как нас держали под каблуком и в страхе перед нашими собственными правительствами. Так что, может быть, просто... У нас есть ценный опыт, о котором мы можем рассказать, мы можем предупредить вас о том, что мы видели раньше.



Так что мы, люди, должны сделать всё, что в наших силах, чтобы остаться свободными как общество. Мы должны предотвратить рост тирании во всех её формах и проявлениях, мы должны противостоять диктаторам и тоталитарным идеалам. Это то, о чём отцы-основатели беспокоились, и что пытались предотвратить, создавая конституцию.



Поверьте, Америка — это чудо, я люблю эту страну... И никогда не перестану об этом говорить.



В любом случае — это НЕ антимасочный посыл — и если бы вы уменьшили всё это видео до той сцены и пропустили метафору за ней... Ну... Хорошая новость в том, что это ВСЁ ЕЩЁ Америка, так что вы имеете право иметь и даже печатать своё собственное мнение».













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