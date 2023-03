сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH 15-раз первые



FIVE FINGER DEATH PUNCH в 15-ый раз заняли первую строчку Active Rock Radio chart (Mediabase) с нынешним синглом "Welcome To The Circus". Сингл также пополнил рекордную серию побед 5FDP на первом месте в чарте Billboard's Mainstream Rock Airplay, где группа продолжает удерживать рекорд по самому длительному количеству побед подряд с 1981 года.







