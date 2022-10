сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH собирается на покой?



Ivan Moody на выступлении FIVE FINGER DEATH PUNCH 14 октября вывел на сцену двух своих детей и обратился к зрителям:



«Я хотел сказать вам это. И никто в мире больше не знает, Денвер, так что с этого всё и начнется. И что вы с этим будете делать, зависит только от вас. Последние 15 лет своей жизни я объездил весь мир, я видел каждую страну, каждый город на этой планете как минимум дважды. Это факт. И за это время, как многие из вас, родители, знают, я пропустил много времени со своими детьми. Поэтому сегодня я заключил с ними сделку, и я собираюсь придерживаться её. После этого года я собираюсь записать ещё один альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH, а затем я ухожу из хэви-металла».







