26 окт 2021



FIVE FINGER DEATH PUNCH объявили даты европейского тура, в рамках которого в некоторых странах на разогреве вновь выступит MEGADETH:



Jun. 12 - Nova Rock, Nickelsdorf, Austria



Jun. 14 - Sparkassenpark, Moenchengladbach, Germany



Jun. 15 - Wuhlheide, Berlin, Germany



Jun. 17 - Hellfest, Clisson, France



Jun. 18 - Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgium



Jun. 20 - Ahoy, Rotterdam, Holland



Jun. 22 - Prague Rocks, Prague, Czech Republic



Jun. 24 - Download, Hockenheim Ring, Germany



Jun. 25 - Tons Of Rock, Halden, Norway



Jun. 27 - Goransson Arena, Sandviken, Sweden



Jun. 28 - Royal Arena, Copenhagen, Denmark



Jun. 29 - Frauenfeld Rocks, Frauenfeld, Switzerland



Jul. 02 - Tasmajdan, Belgrade, Serbia



Jul. 05 - Budapest Arena, Budapest, Hungary



Jul. 11 - Saku Arena, Tallinn, Estonia



Jul. 12 - A2, St. Petersburg, Russia



Jul. 08 - 26th - Parklive Festival, Moscow, Russia



Jul. 16 - U Park Festival, Kiev, Ukraine







