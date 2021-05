сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH перезапишут дебютный и выпустят новый альбом в 2022 году



FIVE FINGER DEATH PUNCH в июне отправляются в Hideout Recording Studio вместе с Kevin'ом Churko, ранее работавшим с OZZY OSBOURNE'ом, DISTURBED, IN THIS MOMENT, HELLYEAH и другими, для записи нового материала, релиз которого запланирован на следующий год. Кроме того, группа планирует переписать дебютную пластинку "The Way Of The Fist" по случаю 15-летия с момента релиза.



«Это была по-настоящему DIY-запись, по большей степени записанная у меня дома, так что мы решили, что будет любопытно посмотреть, какой она получится с полноценным продакшном», — говорит Zoltan Bathory.



В апреле 2011 года "The Way Of The Fist" получил золотой статус.







