сегодня



Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео с текстом на собственное прочтение "House Of The Rising Sun", которое было включено в альбом 2013 года "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2".







