31 авг 2023



Бокс-сет от FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH по случаю 10-летия альбома "Wrong Side Of Heaven" выпускают виниловый бокс-сет, который также будет содержать концертную пластинку "Purgatory (Tales From The Pit)".



Трек-лист:



The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell: Volume 1





LP 1 / Side A

“Life Me Up” (feat. Rob Halford)

“Watch You Bleed”

“You”

“Wrong Side Of Heaven”





LP 1 / Side B

“Burn MF”

“I.M. Sin”

“Anywhere But Here”

“Dot Your Eyes”





LP 2 / Side A

“M.I.N.E. (End This Way)”

“Mama Said Knock You Out” (feat. Tech N9ne)

“Diary Of A Dead Man”





LP 2 / Side B

“I.M. Sin” (feat. Max Cavalera)*

“Anywhere But Here (feat. Maria Brink)*

“Dot Your Eyes” (feat. Jamey Jasta)

“Burn MF” (feat. Rob Zombie)





*bonus tracks





Purgatory (Tales From The Pit)





LP 1 / Side A

“Intro”

“Under And Over It”

“Burn It Down”

“American Capitalist”

“Hard To See”





LP 1 / Side B

“Coming Down”

“Bad Company”

“White Knuckles”





LP 2 / Side A

“Drum Solo”

“Far From Home”

“Never Enough”

“War Is The Answer”

“Remember Everything”





LP 2 / Side B

“No One Gets Left Behind”

“The Bleeding”

“Burn MF” (Mr. Kane and Nikka Bling Remix, feat. Rob Zombie)*

“Weight Beneath My Sin” (feat. Ryan Clark)*





*bonus tracks





The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell: Volume 2





LP 1 / Side A

“Here To Die”

“Weight Beneath My Skin”

“Wrecking Ball”





LP 1 / Side B

“Battle Born”

“Cradle To The Grave”

“Matter Of Time”





LP 2 / Side A

“The Agony Of Regret”

“Cold”

“Let This Go”





LP 2 / Side B

“My Heart Lied”

“A Day In My Life”

“House Of The Rising Sun”







