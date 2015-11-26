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Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую серию роликов — "Ivan Moody’s Guitar Zero: Legends Of The Fail". Выходящие каждую неделю клипы будут рассказывать о том, как Ivan продвигается в обучении на гитаре. В новом уроке учителем выступает Brian "Head" Welch из KORN.







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