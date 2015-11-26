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Five Finger Death Punch

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27 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN

23 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»

11 июн 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»

8 июн 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

28 май 2020 : 		 JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 май 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»

23 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов

15 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию

13 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

10 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

7 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

5 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

3 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

1 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

29 апр 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перечислили более $150,000

28 апр 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

26 апр 2020 : 		 Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH

23 апр 2020 : 		 Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH

22 апр 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал дезинфицирующие средства ветеранам

21 апр 2020 : 		 Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH

18 апр 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH запустили "Quarantine Theater 2020"

24 мар 2020 : 		 Металл ли FIVE FINGER DEATH PUNCH? Отвечает гитарист

12 мар 2020 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Да мне пофиг на Грэмми»
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Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN



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Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую серию роликов — "Ivan Moody’s Guitar Zero: Legends Of The Fail". Выходящие каждую неделю клипы будут рассказывать о том, как Ivan продвигается в обучении на гитаре. В новом уроке учителем выступает Brian "Head" Welch из KORN.

FIVE FINGER DEATH PUNCH Frontman IVAN MOODYвЂ™s Guitar Zero: Legends Of The Fail, Episode #8 Feat. KORN's Brian



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