Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео с текстом на песню "IOU", которая взята из нового альбома "AfterLife", выход которого намечен на 19 августа:



01. Welcome To The Circus

02. AfterLife

03. Times Like These

04. Roll Dem Bones

05. Pick Up Behind You

06. Judgment Day

07. IOU

08. Thanks For Asking

09. Blood And Tar

10. All I Know

11. Gold Gutter

12. The End



Zoltan: «Пока я бы назвали именно этот альбом тем, который мне было приятнее всего записывать. Это наш девятый альбом, поэтому на данный момент у нас есть легионы преданных поклонников, а наше фирменное звучание более чем устоялось. Оно стало нашим собственным островком, нашим нулевым уровнем, с которого мы работаем и на который мы всегда можем вернуться. Поэтому, когда мы приступили к записи этого альбома, нас охватило волнение от предстоящих музыкальных приключений. Мы знали, что можем уйти так далеко, как нам захочется; была свобода "все идет своим чередом". В результате альбом получился гораздо более разнообразным, чем наши предыдущие, и в то же время он кажется более единым, потому что в текстах Ivan [Moody, вокал] есть основа для всеобъемлющих историй, а музыкальные мотивы между песнями взаимосвязаны. Этот альбом не планировался как концептуальный, но мы были так сосредоточены на том, чтобы нарисовать целостную картину, что она кажется таковой... Мы очень гордимся им и с таким же нетерпением, как и поклонники, ждем релиза. Не терпится поделиться им!»







