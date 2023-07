сегодня



Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH



Видео с первого за семь месяцев выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH, состоявшегося на York State Fair, York, Pennsylvania 21 июля, доступно для просмотра ниже:



01. Lift Me Up

02. Trouble

03. Wash It All Away

04. Jekyll And Hyde

05. Sham Pain

06. Bad Company (BAD COMPANY cover)

07. Never Enough

08. IOU

09. Wrong Side Of Heaven

10. Burn MF

11. Welcome To The Circus

12. Inside Out

13. Under And Over It

14. The Bleeding











