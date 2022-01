7 янв 2022



Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH представили видео на композицию "The Tragic Truth", приуроченное к 42-летию вокалиста команды, Ivan'a Moody. Этот трек изначально был бонусом на iTunes версии третьего альбома "American Capitalist", а также выпущен на CD в рамках компиляции "A Decade Of Destruction - Volume 2" в октябре 2020.



«Мы написали песню "The Tragic Truth" в 2011 году для альбома "American Capitalist", но она просто не была закончена к назначенному для выпуска сроку. Поскольку песня была очень важна для нас, мы не хотели ждать и придерживать ее до следующего альбома, поэтому она была добавлена в качестве бонус-трека к цифровому изданию. Как следствие, она так и не получила того внимания, которое мы планировали для неё, а многие наши поклонники даже не знают о её существовании.



В течение многих лет мы обсуждали возможность как-то вернуться к этой песне, и мы решили, что сейчас, в день рождения Ivan'а и за два месяца до его четвертой годовщины трезвости, это самый подходящий вариант для релиза этого клипа, поскольку он является визуальным дневником нашей истории... Битва с зависимостью... боль... хаос... жизнь и даже смерть. Празднование победы, возрождение Ivan's к новой жизни. Это также послание для тех, кто сейчас борется с зависимостью: вы больше, чем ваша зависимость, и вы никогда не останетесь одни. Ищите помощи, боритесь, никогда не поздно... Ivan воскрес из мертвых, в буквальном смысле. Он был уже очень далек от реальности, но если он смог справиться, то сможете и вы. Пусть это будет подтверждением сказанного.



Итак, с днем рождения, Ivan! Поздравляем тебя с новой жизнью.



И спасибо всем поклонникам, которые поддерживали нас все эти годы, поддерживали нас, поддерживали его и послужили катализатором его реабилитации»













+3 -1



( 1 ) просмотров: 658