14 июн 2022



Профессиональное видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH



Профессиональное видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH, которое состоялось в рамках фестиваля Nova Rock, доступно для просмотра ниже:



00:00 Trouble

03:00 Wash It All Away

08:06 Jekyll And Hyde







