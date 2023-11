17 ноя 2023



ROB ZOMBIE в песне FIVE FINGER DEATH PUNCH



Первого декабря FIVE FINGER DEATH PUNCH выпускают на 6 винилах бокс-сет "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1 & Volume 2", включающий несколько бонус-треков. Один из них, версия "Burn MF" с участием Rob Zombie, доступен ниже.



"The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1":



Disc One/Side A



01. Lift Me Up (feat. Rob Halford)

02. Watch You Bleed

03. You

04. Wrong Side Of Heaven



Disc One/Side B



01. Burn MF

02. I.M. Sin

03. Anywhere But Here

04. Dot Your Eyes



Disc Two/Side A



01. M.I.N.E (End This Way)

02. Mama Said Knock You Out (Feat. Tech N9ne)

03. Diary Of A Dead Man



Disc Two/Side B



01. I.M. Sin (Feat. Max Cavalera) BONUS TRACK

02. Anywhere But Here (Feat. Maria Brink) BONUS TRACK

03. Dot Your Eyes (Feat. Jamey Jasta) BONUS TRACK

04. Burn MF (Feat. Rob Zombie) BONUS TRACK



Purgatory (Tales From The Pit):



Disc One/Side A



01. Intro

02. Under And Over It

03. Burn It Down

04. American Capitalist

05. Hard To See



Disc One/Side B



01. Coming Down

02. Bad Company

03. White Knuckles



Disc Two/Side A



01. Drum Solo

02. Far From Home

03. Never Enough

04. War Is The Answer

05. Remember Everything



Disc Two/Side B



01. No One Gets Left Behind

02. The Bleeding

03. Burn MF (Mr. Kane And Nikka Bling Remix, Feat. Rob Zombie)



Bonus Track



01. Weight Beneath My Sin (Feat. Ryan Clark)



"The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2":



Disc One/Side A



01. Here To Die

02. Weight Beneath My Skin

03. Wrecking Ball



Disc One/Side B



01. Battle Born

02. Cradle To The Grave

03. Matter Of Time



Disc Two/Side A



01. The Agony Of Regret

02. Cold

03. Let This Go



Disc Two/Side B



01. My Heart Lied

02. A Day In My Life

03. House Of The Rising Sun







+3 -0



просмотров: 479