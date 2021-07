19 июл 2021



FIVE FINGER DEATH PUNCH приступили к записи



FIVE FINGER DEATH PUNCH отправились в студию Hideout Recordings вместе с продюсером Kevin'ом Churko, известным по сотрудничеству с OZZY OSBOURNE, DISTURBED, IN THIS MOMENT, HELLYEAH и другими, для записи нового альбома, релиз которого запланирован на следующий год.







