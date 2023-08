сегодня



PHIL LABONTE и HOWARD JONES спели с FIVE FINGER DEATH PUNCH



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH Ivan Moody был вынужден отменить выступление на разогреве METALLICA из-за сильной простуды, и ему на выручку пришли Phil Labonte (ALL THAT REMAINS), Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE) и AJ Channer (FIRE FROM THE GODS).

