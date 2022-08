сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Это всего лишь второй мой трезвый альбом»



Ivan Moody в рамках недавнего интервью рассказал о том, что стало вдохновением для текстов "AfterLife":



«Я считаю, что в каждом альбоме, если слушать его с самого первого шага, с "The Way Of The Fist" [2007], можно услышать различия и сходства в моём голосе — развитие, пути, по которым я рос. Каждый альбом — это отпечаток того, на каком этапе я находился. Вы можете услышать это и на "The Wrong Side [Of Heaven And The Righteous Side Of Hell]" [2013], и на "[American] Capitalist" [2011], и на "Got Your Six" [2015].



Этот альбом — своего рода образец того, к чему я пришёл. Вы должны помнить, что это всего лишь вторая запись, которую я сделал после "War Is The Answer" [2009], когда я был совершенно чист от алкоголя, так что для меня было очень важно воссоединиться со своей музыкой. Для меня это особенный альбом, мужик.



Когда ты в группе — когда ты в любой команде — есть много компромиссов... Это как пищевая цепочка; в жизни есть порядок. А в группе ты всегда отдаёшь и берёшь; всегда есть выигрыш и проигрыш; побеждает та часть программы, которая лучше. Но иногда я не чувствовал, что это была лучшая часть песен. И меня цитировали, когда я говорил, что два последних альбома я не считаю такими уж великими, и я имел в виду "Got Your Six" и "And Justice [For None]" [2018]. Я считаю, что "F8" был одним из наших лучших альбомов. Но "And Justice" и "Got Your Six" казались однообразными, как будто мы делали одно и то же, повторяли одни и те же движения. И именно от этого я хотел уйти.



Я должен любить то, что я делаю. И "AfterLife" как раз об этом. Это результат всего того, что мы сделали в прошлом. Это прелюдия к поцелую. Большинство людей не думали, что мы сможем записать два альбома, а тем более девять. Поэтому всё то время, когда они желали нам смерти, мы следили за тем, чтобы они знали, что аутсайдеры так просто не уходят. И это был ещё один шанс — это был ещё один шанс для нас доказать: "Вы хотели нашей смерти? Ну вот, пожалуйста. Вот вам и жизнь после смерти"».



Когда интервьюер заметил, что слово "afterLife" в названии альбома написано как одно слово с заглавной буквой "L", Ivan ответил:



«О, вы это заметили. Вы первый, кто это заметил, — правда говорю. Это потому, что когда я первоначально написал его, я имел в виду два отдельных слова. Но когда вы соединяете их вместе, очевидно, что они означают единое целое — ангельское, загробное. Поэтому я хотел, чтобы было отмечено, что после вашей жизни — это было сделано специально. После того, что вы делаете каждый день, — после работы, после рутины, после похода к друзьям — какой вы в конце дня? Когда ты лежишь один в комнате, зажжена свеча, ты слушаешь свою любимую песню и думаешь без всякого вмешательства — это и есть "после жизни". И поэтому я хотел, чтобы люди понимали, что именно это я и имел ввиду. Предполагался двойной смысл. Это не прикол, а так сделано специально. Так что я рад, что ты это уловил. И я говорю искренне — ты первый человек, который это уловил. Так что браво!»







