20 июл 2020



Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH



Twinkle Twinkle Little Rock Star выпустили новый релиз в серии колыбельных — на этот раз переработки подверглись темы FIVE FINGER DEATH PUNCH:



"A Little Bit Off"

"Bad Company"

"Battle Born"

"The Bleeding"

"Blue on Black"

"Brighter Side of Grey"

"Cold"

"Coming Down"

"Darkness Settles In"

"Far From Home"

"Gone Away"

"House of the Rising Sun"

"I Refuse"

"Inside Out"

"Jekyll and Hyde"

"Lift Me Up"

"Living the Dream"

"Never Enough"

"The Pride"

"Remember Me"

"Sham Pain"

"Under and Over It"

"Wash it All Away"

"When the Seasons Change"

"Wrong Side of Heaven"



Полная версия "A Little Bit Off" доступна для прослушивания ниже.







