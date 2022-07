сегодня



Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео к "Times Like These". Этот трек взят из нового альбома "AfterLife", выходящего 19 августа:



01. Welcome To The Circus

02. AfterLife

03. Times Like These

04. Roll Dem Bones

05. Pick Up Behind You

06. Judgment Day

07. IOU

08. Thanks For Asking

09. Blood And Tar

10. All I Know

11. Gold Gutter

12. The End







