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Five Finger Death Punch

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19 окт 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH расстались с гитаристом

16 окт 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

6 окт 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится

2 окт 2020 : 		 Акустическая версия от FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят компиляцию

15 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH названы лучшей концертной группой

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 авг 2020 : 		 Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым

5 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили серебро

21 июл 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре

20 июл 2020 : 		 Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN

23 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»

11 июн 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»

8 июн 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

28 май 2020 : 		 JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 май 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»

23 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов

15 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию

13 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

10 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

7 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

5 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
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FIVE FINGER DEATH PUNCH расстались с гитаристом



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FIVE FINGER DEATH PUNCH подтвердили, что официально расстались с гитаристом Jason'ом Hook'ом ещё в феврале 2020 года в ходе аншлагового европейского турне. После операции, проведённой в конце прошлого года, Hook был вынужден покинуть расположение команды из-за новых осложнений.

«Я имел удовольствие встретиться со многими из вас лично. Спасибо за множество историй о том, насколько наша музыка тронула ваши сердца и помогла тем или иным образом! Но лучшей частью моего 12-летнего тура было выходить на сцену, играть и видеть, какой радостью наполнялись ваши лица каждый из вечеров. Этого мне будет не хватать больше остального.

А что до причин моего ухода... Ну, она не одна. Я в группах всю свою жизнь, и у меня есть ощущение, что всё хорошее, что я мог дать этой группе, я дал. Настал момент для новых свершений!»

FIVE FINGER DEATH PUNCH Officially Parts Ways With Guitarist JASON HOOK, Announces Replacement




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