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FIVE FINGER DEATH PUNCH расстались с гитаристом



FIVE FINGER DEATH PUNCH подтвердили, что официально расстались с гитаристом Jason'ом Hook'ом ещё в феврале 2020 года в ходе аншлагового европейского турне. После операции, проведённой в конце прошлого года, Hook был вынужден покинуть расположение команды из-за новых осложнений.



«Я имел удовольствие встретиться со многими из вас лично. Спасибо за множество историй о том, насколько наша музыка тронула ваши сердца и помогла тем или иным образом! Но лучшей частью моего 12-летнего тура было выходить на сцену, играть и видеть, какой радостью наполнялись ваши лица каждый из вечеров. Этого мне будет не хватать больше остального.



А что до причин моего ухода... Ну, она не одна. Я в группах всю свою жизнь, и у меня есть ощущение, что всё хорошее, что я мог дать этой группе, я дал. Настал момент для новых свершений!»











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