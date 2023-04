сегодня



FLOOR JANSEN разогреет METALLICA вместо FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали следующее сообщение:



«Как многие из вас знают, [вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH] Ivan [Moody] недавно перенес операцию по устранению острой грыжи. Восстановление оказалось более сложным, чем предполагалось изначально, и по рекомендации врачей Ivan и FIVE FINGER DEATH PUNCH не смогут выступить на концерте METALLICA в Амстердаме. 5FDP выступят на ВСЕХ последующих запланированных концертах. Увидимся в Париже [17 мая]!»



В итоге место 5FDP на разогреве в Амстердаме займет FLOOR JANSEN.













Due to unforeseen circumstances, @FFDP cannot join us Saturday in Amsterdam... stepping in for them will be @FloorJansen_ from @NightwishBand performing a solo set in support of her album, "Paragon." Thanks for joining us, Floor - can't wait to see your set! pic.twitter.com/oPjeJCpQDU





