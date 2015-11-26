Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую серию роликов — "Ivan Moody’s Guitar Zero: Legends Of The Fail". Выходящие каждую неделю клипы будут рассказывать о том, как Ivan продвигается в обучении на гитаре. В новом видео сказано, что процесс обучения завершен и предлагается оценить итоговый результат.
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