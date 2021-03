Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о трезвости

сегодня



Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH Chris Kael в недавнем интервью в подкасте "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" рассказал о том, почему решил вот уже три года оставаться трезвым:



«Я тогда дул, но отправившись в клинику, понял, что я всегда был проблемой. Просто держи себя на уровне, и тогда можешь справиться с любой депрессией. Ну и плюс тогда были проблемы с Ivan'ом. Всё внимание было на нём. Не было никаких сюрпризов или секретов — мы все видели, что тогда происходило. Но именно он был центром внимания для всех, так что мне в какой-то степени удалось спрятаться в тени и заняться своими проблемами. Я, можно сказать, проскочил.



Для меня настоящий спад начался, пожалуй, месяца за два до того, как я стал чист. Просто жизненные ситуации — в то время я проходил через процедуру развода... Мы развелись после того, как я вышел из реабилитационного центра, но процесс начался раньше. И, честно говоря, моя цель пройти реабилитацию была такой: я написал [моей тогдашней жене] записку; она всё ещё, может быть, у неё; я уверен, что она, скорее всего, у неё есть. Там было что-то вроде: "Эй, я собираюсь получить помощь и стать парнем, за которого ты вышла замуж, а не тем человеком, которым я стал". Так что я очень хотел вернуться, выйти из реабилитационного центра и вернуться к тому, что было после свадьбы. Но всё изменилось. И было очень плохо, наверное, последние три недели. Я не терял контроля, быть может, пару раз я несколько отпускал, были признаки того, что мне становилось хуже. Но по сути я был в серьёзной депрессии, и я решил: "Чёрт возьми, чувак. Я так больше не могу". Я позвонил своему приятелю Грегу, и он отвез меня на реабилитацию в тот же день. И большей слабости, чем когда пошёл туда, я не испытывал за свою жизнь ни разу. Но как только я вышел из реабилитационного центра, я был, ёппушки-воробушки, самым сильным и крутым за всю свою жизнь, мне только и нужно было признать, что сам я не справлюсь и мне нужна чья-то помощь».



По его словам, сейчас «жизнь стала намного счастливее»:



«Я более продуктивен. У меня есть и другие занятия. Я могу ценить вещи».



После чего добавил, что в какой-то момент всё стало так плохо для него, что он не всегда получал удовольствие от живого выступления.



«Когда ты на сцене на Уэмбли, распроданное шоу, а ты на сцене и думаешь: "Ах. Можем мы просто свалить отсюда?", то что-то, ёппушки, не так с твоим уровнем эндорфина. Моё тело было просто вдрызг. Я никогда не усердствовал на сцене, но я определённо играл уставшим много раз. И это был один из тех вечеров. Моё тело было измочалено накануне. У нас, скорее всего, был выходной в Лондоне. Мы с моим техником пили весь день».













