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Five Finger Death Punch

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Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH



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FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали видео на композицию "Blue On Black", которая в оригинале была записана KENNY WAYNE SHEPHERD BAND в 1998. Режиссером был Dale "Rage" Resteghini, а сценарий создан гитаристом группы, Zoltan'ом Bathory.

На вопрос о том, как группа выбирает, какую кавер-версию записывать, Zoltan ответил в одном из интервью:

«Во-первых и это самое главное в этом деле — должно быть весело. Все то, что ты каверишь, должно быть в кайф переделывать, в кайф переделывать под свой стиль, под свой голос. И это, на самом деле, совсем не просто, потому что все должны прийти к соглашению, вся группа, что эта песня им нравится.

Ivan очень эмоциональный парень, который переживает все то, о чем поет, так что если текст не связан с песней, он не будет ее петь — просто потому, что не захочет. Для него это первостепенно. Ну а если все совпадает как надо, то он в деле».

На вопрос о том, почему была выбрана именно эта тема, Zoltan ответил:

«В данном случае, остальные хотели сделать эту песню, я же был из тех, кто... "А... я не слышал эту тему. У нее блюзовая, южная составляющая и я не особо представлял, как FIVE FINGER DEATH PUNCH ее сделает". И потом мы начали работать над этой песней — мы сделали ее в студии, записали все, а потом Ivan записал вокал и все вдруг собралось воедино и мне лишь и осталось сказать: "Ого!" В итоге я очень рад, что мы сделали эту песню, потому что она отлично вписывается в пластинку — она не торчит, как большой палец. Мы сделали ее по своему, так, как будто написали сами.

И как я уже сказал, я не видел ее в нашем исполнении — я просто не думал, что оно сработает — а получилось круто. И в дополнении ко всему, мы такого раньше не делали. Так что я считаю, что это добавило альбому новое измерение, еще одну незабываемую нотку, которой у нас не было».



FIVE FINGER DEATH PUNCH Releases Music Video For Cover Version Of KENNY WAYNE SHEPHERD BAND






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