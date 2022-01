сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о своей смерти



FIVE FINGER DEATH PUNCH недавно представили видео на "The Tragic Truth", в котором Ivan Moody на какое-то мгновение умирает от алкогольной зависимости. Ivan сам рассказал в беседе с поклонниками, насколько всё соответствовало действительности:



«Вопрос, который возникает всё чаще и чаще, касается моей смерти. Во-первых, была ли она реальной? Да. Я пытался бросить пить самостоятельно, в одиночку, в течение четырёх дней, а на четвёртый день мой организм отключился, у меня начались судороги, и я умер. В одну секунду я протягивал своей дочери стакан воды, а в следующую...



Второе, что я увидел... Теперь, чтобы вы услышали это, для начала вы должны спросить себя, верите ли вы в жизнь после смерти? Я сам вырос скептиком, весьма одержимым наукой. Половина моей семьи была христианской, а другая половина — католической, поэтому с самого начала я был сбит с толку и находил дыры в системе на всём её протяжении. Организованная религия никогда не была для меня чем-то особенным. Излишне говорить, что, как и подобает бунтарю, я отправился на поиски ответов. Теология стала моим увлечением. Я изучал всё — от буддизма до язычества, викки — которая до сих пор очень близка моему сердцу, как многие из вас знают, — и сатанизма. Нет, не того, что вы видите по телевизору — не принесение в жертву кошек, не привороты и тому подобное — а настоящую работу; то, что действительно включает в себя сопереживание. Но это уже совсем другая история; не будем о ней. Нет нужды говорить, что всё это в один момент стало неважным, когда я умер. Это было совсем не похоже на то, что вы думаете, или что я думал, если на то пошло, или мог себе представить. Света не было.



Я рассказал Zoltan'у [Bathory, гитаристу FIVE FINGER], что это было похоже на то, как если бы я стал частью вселенского гула — полный покой. Было ни холодно, ни жарко. Не было никакого бремени. И на краткий миг я был свободен. И все эти воспоминания, из-за которых, как я предполагаю, люди говорят, что ваша жизнь проносится перед глазами, начали проноситься перед моими глазами. И я увидел всё, начиная с моего младенчества и до того самого события. И я помню, как подумал: "Это слишком хорошо. И я не готов к этому. Мне нужно ещё многое сделать". И я не говорю это, я действительно помню, что думал так. И вдалеке я услышал голос, и это была моя дочь, как на видео, когда вы видите, как она протягивает руку и хватает меня. И я не знаю, как это объяснить, и поверьте мне, когда я говорю вам это, я не считаю, что некоторые вещи необходимо объяснять, но моё сердце загорелось, сжалось — я чувствовал это — и я снова обрёл массу. И я почувствовал, как возвращаюсь прямо в своё тело. Правда. Я открыл глаза, и они были мокрыми. Я поднял глаза, и там была моя дочь, которая держала мою голову и плакала на моём лице. А надо мной стояли два врача скорой помощи. Я помню, как они задавали мне вопросы. И самые первые слова, что я сказал, были: "Пожалуйста, не говорите фанатам". Документально подтверждено. Моим первым беспокойством было то, что я собираюсь подвести вас и моих товарищей по группе. Не тот факт, что моя прекрасная дочь держала мою голову, или что я был грёбаным пьяницей, или что у меня просто была болезнь, и я не мог бороться с ней; ничего из этого не приходило мне в голову. Единственное, что имело значение, это то, что вы и мои коллеги по группе всё ещё верили в меня, потому что музыка — это всё, что у меня есть; это моя связь со всем».



















