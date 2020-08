сегодня



Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым



Седьмой альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH — "And Justice For None", выпущенный в 2018 году, 31 июля завоевал статус «золотого», преодолев отметку полмиллиона проданных копий согласно данным Американской Ассоциации Индустрии Звукозаписи (RIAA).



RIAA занимается программой золотых и серебряных альбомов с 1958 года, награждая артистов и устанавливая точные стандарты определения коммерческого успеха в музыкальной индустрии. В настоящий момент, согласно стандартам RIAA, золотой статус присуждается альбому, проданному в количестве 500 000 копий, платиновый — миллиона копий, бриллиантовый — 10 миллионов.



В эпоху стриминга в сертификационных целях учитываются и цифровые продажи в следующем соотношении: одна платная скачка целого альбома учитывается, как и продажа одного физического альбома, за единицу; платное скачивание 10 треков считается за единицу; 1500 аудио- или видеостримов с альбома считаются за единицу; 150 аудио- или видеостримов для песни считаются за единицу.



Ранее три других альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH признавались золотыми: "The Way Of The Fist" (2007), "Got Your Six" (2015) и "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2" (2013), а ещё три — "War Is The Answer" (2009), "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1" (2013) и "American Capitalist" (2011) — были сертифицированы как платиновые, будучи проданными в количестве более миллиона копий каждый.



Последний на сегодняшний день альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH, получивший название "F8", был выпущен в феврале, ознаменовав собой окончание тяжёлого периода борьбы фронтмена Ivan'а Moody с алкогольной зависимостью, которая чуть не стоила ему жизни, и ухода барабанщика-сооснователя Jeremy Spencer'а из-за проблем со здоровьем.







