Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 142
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 46
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 38
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 34
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 25
[= ||| все новости группы



*

Five Finger Death Punch

*



10 авг 2020 : 		 Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым

5 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили серебро

21 июл 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре

20 июл 2020 : 		 Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN

23 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»

11 июн 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»

8 июн 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

28 май 2020 : 		 JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 май 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»

23 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов

15 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию

13 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

10 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

7 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

5 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

3 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

1 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

29 апр 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH перечислили более $150,000

28 апр 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

26 апр 2020 : 		 Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH

23 апр 2020 : 		 Новый эпизод от FIVE FINGER DEATH PUNCH

22 апр 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал дезинфицирующие средства ветеранам
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым



*
zoom
*
* *
Седьмой альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH — "And Justice For None", выпущенный в 2018 году, 31 июля завоевал статус «золотого», преодолев отметку полмиллиона проданных копий согласно данным Американской Ассоциации Индустрии Звукозаписи (RIAA).

RIAA занимается программой золотых и серебряных альбомов с 1958 года, награждая артистов и устанавливая точные стандарты определения коммерческого успеха в музыкальной индустрии. В настоящий момент, согласно стандартам RIAA, золотой статус присуждается альбому, проданному в количестве 500 000 копий, платиновый — миллиона копий, бриллиантовый — 10 миллионов.

В эпоху стриминга в сертификационных целях учитываются и цифровые продажи в следующем соотношении: одна платная скачка целого альбома учитывается, как и продажа одного физического альбома, за единицу; платное скачивание 10 треков считается за единицу; 1500 аудио- или видеостримов с альбома считаются за единицу; 150 аудио- или видеостримов для песни считаются за единицу.

Ранее три других альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH признавались золотыми: "The Way Of The Fist" (2007), "Got Your Six" (2015) и "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 2" (2013), а ещё три — "War Is The Answer" (2009), "The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1" (2013) и "American Capitalist" (2011) — были сертифицированы как платиновые, будучи проданными в количестве более миллиона копий каждый.

Последний на сегодняшний день альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH, получивший название "F8", был выпущен в феврале, ознаменовав собой окончание тяжёлого периода борьбы фронтмена Ivan'а Moody с алкогольной зависимостью, которая чуть не стоила ему жизни, и ухода барабанщика-сооснователя Jeremy Spencer'а из-за проблем со здоровьем.

FIVE FINGER DEATH PUNCH



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 83

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом