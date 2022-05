сегодня



Вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH подбили



Ivan Moody поделился сообщением о повреждении глаза на фестивале Welcome To Rockville:



«Во время сета я получил перегрев, я отошёл назад и потерял сознание... Я схватился за установку Charlie [Engen'а, барабанщика FIVE FINGER DEATH PUNCH]. И эта жара была изнуряющей. Charlie тоже почти потерял сознание. Я потянулся за тарелкой и почувствовал, что проваливаюсь куда-то вниз. Я отбежал назад. Со мной всё было в порядке. Мои ребята помогли мне. И когда я возвращался на сцену, один из лазеров отскочил назад, потому что я практически споткнулся об него, и он попал мне в глаз. А эти штуки такие... У них, по сути, мощность небольшой сверхновой; они очень опасны. Если поднести телефон к одной из них, то экран погаснет.



В общем, я должен вернуться [домой] в Лас-Вегас и сходить к хорошему окулисту. Надеюсь, всё будет хорошо. Сейчас у меня проблемы со зрением. Вы когда-нибудь смотрели на солнце или лампочку и видели зелёный свет — от него всё чернеет. Представьте себе это в тысячу раз сильнее. Они думали, что у меня отслоилась сетчатка, настолько всё было плохо.



Так что когда я поеду в Европу через пару недель, вы все, возможно, увидите меня с грёбаной повязкой на глазу. Давайте. Прикалывайтесь. Не обращайте внимания. Но это то, что есть. У меня был настоящий фурор. Как я уже сказал, мне очень жаль. Я чувствовал, что выдохся во время сета Welcome To Rockville — из-за влажности. 85-процентная влажность в 33-градусную жару берёт своё. И я видел, как многие из вас падали. И когда я отправился в скорую, там было много таких, как вы».





