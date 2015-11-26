Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH стала первой

Последний сингл FIVE FINGER DEATH PUNCH, получивший название "When The Seasons Change", добрался до первого места в чартах rock radio. Для группы это уже седьмой трек, который попал на вершину, и двадцать первая композиция, попавшая в десятку лучших. В итоге группа заняла первое место по количеству трансляций на американском радио.
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