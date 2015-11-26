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Five Finger Death Punch

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27 мар 2019 : 		 Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH стала первой

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14 сен 2018 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

13 сен 2018 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH и BREAKING BENJAMIN пожертвовали $190,000

6 сен 2018 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH трезв уже семь месяцев

29 май 2018 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH не попали в тройку

11 май 2018 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

4 май 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

21 апр 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

6 апр 2018 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

14 мар 2018 : 		 Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет весной

22 дек 2017 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

1 дек 2017 : 		 Кавер-версия THE OFFSPRING от FIVE FINGER DEATH PUNCH

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Песня FIVE FINGER DEATH PUNCH стала первой



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Последний сингл FIVE FINGER DEATH PUNCH, получивший название "When The Seasons Change", добрался до первого места в чартах rock radio. Для группы это уже седьмой трек, который попал на вершину, и двадцать первая композиция, попавшая в десятку лучших. В итоге группа заняла первое место по количеству трансляций на американском радио.



FIVE FINGER DEATH PUNCH



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