JASON HOOK — о будущем после FIVE FINGER DEATH PUNCH



Гитарист JASON HOOK в рамках недавнего интервью рассказал о том, чем занимается после ухода из FIVE FINGER DEATH PUNCH:



«Это была единственная повестка дня, которая у меня действительно появилась после ухода из DEATH PUNCH. Я по-прежнему работаю с той же командой людей на [звукозаписывающем лейбле] Better Noise [Music] и [управляющей компании] Tenth Street. Я просто приступил к работе над песнями. У меня есть 30–35 песен. Они слышали много материала, и они в восторге от него. Я не буду говорить, что я прослушал много вокалистов, я просто пытаюсь запастись терпением, чтобы выбрать правильного парня. Они сказали: "Не торопись с выбором вокалиста. Убедись, что подобрал правильного человека". И я не могу с этим не согласиться, потому что это на самом деле определяющий или решающий компонент. Так что сейчас это главный приоритет.



Я сделал свою работу. У меня подготовлен весь материал; некоторые песни закончены, некоторые — просто музыка. Но я очень хочу найти соавтора, партнёра — кого-то, с кем у меня будет взаимопонимание и с кем мы оба будем на одной волне в музыкальном плане. У меня есть всё необходимое. Это единственный элемент, которого не хватает».



На вопрос о том, какого исполнителя он ищет, Hook ответил следующее:



«Мне нравится тяжёлая музыка, но мне также нравится мелодичная музыка. И я думаю, что это одна из тех особенностей, которые были присущи [вокалисту FIVE FINGER DEATH PUNCH] Ivan'у Moody: он умеет красиво подавать свои тексты, он умеет петь очень хорошо, он может быть тяжёлым, но вы всё равно можете понять, о чём он говорит; вы можете отслеживать сюжетную линию. Это не похоже на гортанный вокал в стиле дэт-металл; вы реально понимаете, что он произносит, даже когда он поёт своим тяжёлым голосом. А Ivan'ы не растут на деревьях [смеётся]; их трудно найти.



Мне нравятся такие парни, как Dave Grohl. Мне определённо нравится Corey Taylor. Мне всегда нравился голос Adam'a Gontier из THREE DAYS GRACE; те ранние записи, мощь и хрипота его голоса. Но самое главное, я просто ищу кого-то, у кого есть что-то сверх того, что-то волшебное. На свете есть много хороших парней — у меня они тоже здесь были — но я ищу что-то волшебное, а не просто хорошее».



Далее Hook заметил, что он не пытается просто запустить ещё одну версию своей бывшей группы:



«Я не стремлюсь воссоздать FIVE FINGER DEATH PUNCH. Эта группа — аномалия, и я считаю, что было бы глупо пытаться клонировать её. В музыке будут присутствовать знакомые звуки и элементы того, как они звучат, но это только потому, что я приложил свою руку к сочинению той музыки. Так что это неизбежно, что я перенесу их и сюда, поэтому, безусловно, в музыке будут некоторые знакомые элементы. Но что касается вокалиста, то это примерно как когда Tom Morello нашёл Криса Корнелла, когда есть два парня, которые очень хорошо справляются со своей ролью; это было обречено на успех. Когда у Эдди Ван Халена появился Sammy Hagar, им очень повезло, потому что это сработало, это принесло результат. Но когда у них появился Gary Cherone — это было уже не так здорово».







