28 авг 2020



FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят компиляцию



FIVE FINGER DEATH PUNCH на Better Noise Music выпустят вторую часть лучших песен, получившую название "A Decade Of Destruction - Volume 2", в которую войдет четыре ранее нереализованных трека:



01. Blue On Black [taken from "And Justice For None"]



02. The Tragic Truth [taken from "American Capitalist"]



03. Broken World [previously unreleased]**



04. I Refuse [taken from "And Justice For None"]



05. The Pride [taken from "American Capitalist"]



06. Hard To See [taken from "War Is The Answer"]



07. When The Seasons Change [taken from "And Justice For None"]



08. Cradle To The Grave [taken from "The Wrong Side Of Heaven, Vol. 2"]



09. Sham Pain [taken from "And Justice For None"]



10. M.I.N.E. (End This Way) [taken from "The Wrong Side Of Heaven, Vol. 1"]



11. Hell To Pay [taken from "Got Your Six"]



12. Never Enough [taken from "The Way Of The Fist"]



13. Walk Away [taken from "War Is The Answer"]



14. Wrong Side Of Heaven (New Acoustic Version – original version taken from "Wrong Side Of Heaven, Vol. 1")**



15. Trouble (Felmax Remix) [original version taken from "And Justice For None"]



16. Wash It All Away (Joe Hahn Remix) [original version taken from "Got Your Six")**



17. Bad Company (The Five Finger Dim Mak Steve Aoki Remix) [original version taken from "War Is The Answer"]**



** ранее не выпускались











