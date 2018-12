сегодня



Из FIVE FINGER DEATH PUNCH ушёл барабанщик



Барабанщик Jeremy Spencer объявил о своём уходе из FIVE FINGER DEATH PUNCH. В текущем туре его заменяет Charlie Engen.



«Со смешанными эмоциями я делюсь с вами следующей новостью: я с сожалением объявляю о своём уходе из FIVE FINGER DEATH PUNCH. Это решение тяготило меня месяцами. Теперь время наконец пришло. Я играю на барабанах с шести лет. После многих лет физической нагрузки, которая привела к операциям, я считаю, что лучшим для меня вариантом будет уйти.



Как и у профессиональных спортсменов, когда тело и психическое состояние не достигают стандарта, необходимого для удовлетворения строгих требований, необходимых для выполнения задач на высоком уровне, выбор очевиден. Мне повезло, что моё тело обеспечило меня несколькими десятилетиями занятий тем, что я люблю: игрой на двойной бочке и сокрушением ударных. Тем не менее, строгий физический износ истощил мой организм до такой степени, что я чувствую, что больше не могу демонстрировать тот уровень, который заслуживают наши замечательные поклонники, и который приносил бы мне удовлетворение и радость. Кроме того, я считаю, что группа заслуживает получить кого-то, кто обладал бы свежей энергией и огнём, способного подать музыку DEATH PUNCH так, как этого заслуживают фэны. Я уверен, что так всё и будет! Как и вы, я буду подбадривать группу, чтобы она продолжала делать отличную музыку, гастролируя по миру и давая захватывающие концерты ради наших дорогих фэнов.



Что касается меня, то уже есть ряд проектов на будущее, которые меня воодушевляют, — все они требуют, чтобы я был физически в состоянии двигаться плавно и без боли. Надеюсь, вы продолжите быть частью следующей главы моей жизни.



Я искренне желаю всего наилучшего моим братьям из семьи DEATH PUNCH. И я призываю наших фэнов продолжать поддерживать того, кто придёт мне на замену.



Мы решили сделать всё возможное, чтобы вы, фэны, чувствовали себя особенными. В итоге наши поклонники всегда были из тех, кого можно называть самыми преданными и классными. Я знаю, что могу говорить от лица всех, когда я вижу, что мы запредельно благодарны вам. Лично для меня вы сделали эти годы изюминкой моей жизни. Спасибо, что помогли воплотить эту мечту в реальность. Пожалуйста, знайте, что я бесконечно благодарен вам, и спасибо за всё!»











