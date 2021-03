сегодня



Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH



FIVE FINGER DEATH PUNCH опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Refuse", которая вошла в сборник "A Decade Of Destruction - Volume 2", релиз которого состоялся в октябре.













