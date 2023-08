сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH разогрели METALLICA



FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграли первое шоу на разогреве у METALLICA шестого августа на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.



Сет-лист:



01. Lift Me Up

02. Trouble

03. Wash It All Away

04. Jekyll And Hyde

05. Inside Out

06. Bad Company (BAD COMPANY cover)

07. IOU

08. Wrong Side Of Heaven

09. Burn MF

10. Welcome To The Circus

11. Under And Over It

12. The Bleeding







просмотров: 234