Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM
Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую серию роликов — "Ivan Moody’s Guitar Zero: Legends Of The Fail". Выходящие по средам клипы будут рассказывать о том, как Ivan продвигается в обучении на гитаре. В новом уроке учителем выступает лидер TRIVIUM Matt Heafy.
Jotun
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