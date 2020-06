сегодня



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM



Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую серию роликов — "Ivan Moody’s Guitar Zero: Legends Of The Fail". Выходящие по средам клипы будут рассказывать о том, как Ivan продвигается в обучении на гитаре. В новом уроке учителем выступает лидер TRIVIUM Matt Heafy.











































