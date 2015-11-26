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Five Finger Death Punch

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6 окт 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится

2 окт 2020 : 		 Акустическая версия от FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят компиляцию

15 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH названы лучшей концертной группой

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 авг 2020 : 		 Альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH стал золотым

5 авг 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили серебро

21 июл 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH завершил обучение игре на гитаре

20 июл 2020 : 		 Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH

27 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста KORN

23 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у гитариста BAD WOLVES

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH берёт уроки у лидера TRIVIUM

17 июн 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Сдается мне, что правительство немного облажалось с COVID-19»

11 июн 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Я продолжу поддерживать полицию»

8 июн 2020 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

29 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

28 май 2020 : 		 JOHN 5 обучает вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 май 2020 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы редкая в своём роде группа»

23 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH в новой серии роликов

15 май 2020 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH запустил новую видеосерию

13 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

10 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

7 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

5 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

3 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"

1 май 2020 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в "Quarantine Theater 2020"
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|||| сегодня

Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится



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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory в свежем интервью поделился советом, как справиться с негативом от пандемии. В настоящее время музыкант венгерского происхождения живёт в Лас-Вегасе. Он сказал:

«Всё закончится. Жизнь вернётся в норму.

Вы должны понимать, что то, с чем мы сейчас имеем дело, ужасно, но в некотором смысле немного преувеличено, раздуто, и в некотором роде средства массовой информации [раздувают] это пламя. Есть много точек зрения на этот вопрос. Но [коронавирус] существует; люди умирают от этого.

Теперь, если вы посмотрите на историю этой планеты, увидите, что человечество переживало и худшее. Две мировые войны и все войны, приведшие к ним, бубонная чума, всякие прочие безумия. Мы жили, выжили, мы здесь. Это пройдёт. Это закончится. Человек — существо стойкое, его сложно убить.

Нужно оглянуться назад, на своих предков. Для вас лично присутствие здесь сегодня означает, что каждый ваш предок должен был выиграть битву, должен был пережить чуму, все виды болезней и продолжать выживать и выживать. Итак, дедушка вашего деда, который, возможно, был воином-викингом, вернулся домой с битвы, а затем его сын вернулся с битвы, а затем его сын и дочь пережили болезнь и все безумные вещи, которые произошли на планете. Итак, вы сегодня здесь. Это означает, что ваш род — это род выживших. Значит, вы победитель. На протяжении всего существования человеческой расы и этапов ее эволюции и революций, кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, то, что вы здесь сегодня, означает, что все ваши предки были победителями. Проигравший умер. Так что помните об этом. И если вы посмотрите на мир с этой точки зрения, тогда вы получите совершенно другое представление о жизни и выживании... А если вы посмотрите на жизнь с этой точки зрения, то идея проигравших и победителей исчезнет. Все, кто сегодня жив, — победители. В худшем случае вы всё равно победитель, потому что каким-то образом ваш род не умер — он ​​здесь сегодня. Вы должны принять это, что бы ни происходило сейчас, как вызов.

Да, этот тупой коронавирус. Вы должны принять это, что бы ни случилось, как вызов. Если это вирус, то вы победите его. Если это созданное им обстоятельство — это экономическое обстоятельство. Вот мы не можем гастролировать прямо сейчас. Сколько людей в этом мире гастролей, сколько людей остались без работы — надолго без работы... Но все же, как я уже сказал, в мире произошло много плохого, а мы здесь — мы как-то выжили. Так что нам нужно вернуть эту уверенность.

Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что я вижу, как всё это влияет на большинство людей психологически, — оно ломает их. И поскольку я вижу это, когда я разговариваю с людьми, я заметил, что это нужные слова. Последствия для экономики — это одно, но они потянут за собой психологические последствия. И я уже начал это замечать».

FIVE FINGER DEATH PUNCH





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