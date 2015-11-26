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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH уверен, что пандемия закончится



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory в свежем интервью поделился советом, как справиться с негативом от пандемии. В настоящее время музыкант венгерского происхождения живёт в Лас-Вегасе. Он сказал:



«Всё закончится. Жизнь вернётся в норму.



Вы должны понимать, что то, с чем мы сейчас имеем дело, ужасно, но в некотором смысле немного преувеличено, раздуто, и в некотором роде средства массовой информации [раздувают] это пламя. Есть много точек зрения на этот вопрос. Но [коронавирус] существует; люди умирают от этого.



Теперь, если вы посмотрите на историю этой планеты, увидите, что человечество переживало и худшее. Две мировые войны и все войны, приведшие к ним, бубонная чума, всякие прочие безумия. Мы жили, выжили, мы здесь. Это пройдёт. Это закончится. Человек — существо стойкое, его сложно убить.



Нужно оглянуться назад, на своих предков. Для вас лично присутствие здесь сегодня означает, что каждый ваш предок должен был выиграть битву, должен был пережить чуму, все виды болезней и продолжать выживать и выживать. Итак, дедушка вашего деда, который, возможно, был воином-викингом, вернулся домой с битвы, а затем его сын вернулся с битвы, а затем его сын и дочь пережили болезнь и все безумные вещи, которые произошли на планете. Итак, вы сегодня здесь. Это означает, что ваш род — это род выживших. Значит, вы победитель. На протяжении всего существования человеческой расы и этапов ее эволюции и революций, кем бы вы ни были, где бы вы ни находились, то, что вы здесь сегодня, означает, что все ваши предки были победителями. Проигравший умер. Так что помните об этом. И если вы посмотрите на мир с этой точки зрения, тогда вы получите совершенно другое представление о жизни и выживании... А если вы посмотрите на жизнь с этой точки зрения, то идея проигравших и победителей исчезнет. Все, кто сегодня жив, — победители. В худшем случае вы всё равно победитель, потому что каким-то образом ваш род не умер — он ​​здесь сегодня. Вы должны принять это, что бы ни происходило сейчас, как вызов.



Да, этот тупой коронавирус. Вы должны принять это, что бы ни случилось, как вызов. Если это вирус, то вы победите его. Если это созданное им обстоятельство — это экономическое обстоятельство. Вот мы не можем гастролировать прямо сейчас. Сколько людей в этом мире гастролей, сколько людей остались без работы — надолго без работы... Но все же, как я уже сказал, в мире произошло много плохого, а мы здесь — мы как-то выжили. Так что нам нужно вернуть эту уверенность.



Причина, по которой я говорю об этом, заключается в том, что я вижу, как всё это влияет на большинство людей психологически, — оно ломает их. И поскольку я вижу это, когда я разговариваю с людьми, я заметил, что это нужные слова. Последствия для экономики — это одно, но они потянут за собой психологические последствия. И я уже начал это замечать».













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