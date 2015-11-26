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David Lee Roth

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JOHN 5 — о нереализованных треках DAVID LEE ROTH



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Прошлой осенью DAVID LEE ROTH представил пять нереализованных треков "The Roth Project", в записи которых также принимали участие John 5, Greg Bissonette, Brett Tuggle и Luis Conte. В рамках недавнего интервью JOHN 5 коснулся темы работы над этим материалом:

«Людям действительно нравятся эти песни, так что я очень рад этому. Потому что, послушайте, вы не можете отказаться от хорошей песни, а Dave пишет хорошие песни. Он написал несколько самых потрясающих песен за всю нашу жизнь, и Dave очень много работал над этими текстами. Я не знаю, когда они выйдут, и выйдут ли вообще, но я надеюсь, что они выйдут.

Есть одна, о которой я вам расскажу, она называется "Nothing Could Have Stopped Us", и она просто невероятна. Для меня, как фаната VAN HALEN и Dave'a Lee Roth'a, она невероятна, потому что в ней Dave поёт о VAN HALEN и о том, какими они были. Это действительно нечто особенное, так что я очень надеюсь, что она всё-таки увидит свет».

На вопрос о том, будут ли остальные неизданные записи David'а Lee Roth'а в том же ключе, что и вышедшие песни, он ответил:

«Он хотел сделать что-то вроде "California sessions". И он настоящий артист, так что я просто сказал ему: "Что бы ты ни хотел сделать, я с тобой". Так что здесь именно такая атмосфера. Но здесь много мультитреков и различных акустических партий, которые работают вместе. Это своего рода оркестровка, если хотите».

JOHN 5 Says Unreleased DAVID LEE ROTH Song About VAN HALEN Is



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