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*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
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David Lee Roth

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BILLY SHEEHAN: «У меня есть запись концерта с David'ом»



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BILLY SHEEHAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, существует ли профессиональная запись выступления вокалиста VAN HALEN David'а Lee Roth'а и его группы, с которой он записал дебютный сольный альбом "Eat 'Em And Smile":

«У меня она есть. Думаю, только у меня. Они снимали выступление на профессиональную аппаратуру. Это тур Dave'а и бизнес самого Dave'a, так что я ничего не могу с этим сделать, к сожалению. В какой-то момент, возможно, я попытаюсь связаться с Dave'ом и спросить: "Не хочешь ли ты опубликовать это?" Но у меня была профессиональная съёмка [видео]... Я забыл, как я она у меня оказалась. Насколько я знаю, ни у кого больше такого нет. Я просто пересмотрел видео на днях и сделал резервную копию ещё на три диска, чтобы убедиться, что я ничего не потерял.

Я не знаю, выйдет ли это когда-нибудь, будет ли в этом заинтересован Dave, но запись у меня есть, я храню её специально для него. Если он захочет, я с радостью положу файлы в свой Dropbox и отправлю ему. Большинство видео с этого концерта, которые есть в сети, сняты с рук, трясущиеся, с приглушённым звуком. В этом ролике звук хороший, но не отличный. Но это лучше, чем большинство клипов, снятых на ручную камеру.

В те времена пронести видеокамеру в зал было очень сложно, но люди как-то справлялись с этим. Это просто удивительно. Они проносили бутылки Jack Daniel's, и камера не была слишком большой проблемой во время концертов в 1986 году.

Так что у меня есть про-шот [концерта]. И какое-то время я не мог её найти, поэтому подумал: "Неужели мне это привиделось? Неужели я обманываю себя? Но, как оказалось, я сказал сам себе: "А-а-а. Вот оно. Я нашёл его"».




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