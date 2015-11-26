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DAVID LEE ROTH поменял имя?



DAVID LEE ROTH опубликовал новые работы, ввдохновлёнными COVID-19 и протестами после убийства небелого наркомана Джорджа Флойда, и решил, что пришёл момент поменять имя на David L. Roth или просто El Roth после того, как лауреаты Грэмми LADY ANTEBELLUM стали называться LADY A в виде признания культурной уязвимости чёрных американцев по отношению к напоминаниям о горьком прошлом. «Антебеллум» очень часто используется для описания предгражданской войны сторонников рабства на Юге. Группа сказала, что название должно было напомнить о грандиозном стиле архитектуры 19 века.



«David "Lee" Roth меняет имя! Diamond Dave, вслед за LADY ANTEBELLUM (сейчас просто "LADY A") отбрасывает "Lee". С этого момента он хочет, чтобы все называли его "David L. Roth" или просто "El Roth"».





pic.twitter.com/jOFhpo4t8y — David Lee Roth (@DavidLeeRoth) June 22, 2020





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