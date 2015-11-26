Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



11 дек 2020 : 		 DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену

11 дек 2020 : 		 Новая картина DAVID LEE ROTH отсылает к Sammy

22 ноя 2020 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

30 июл 2020 : 		 Новые работы DAVID LEE ROTH

24 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH поменял имя?

17 июн 2020 : 		 DAVID LEE ROTH вдохновился COVID-19

19 май 2020 : 		 STEVE VAI о KISS и DAVID LEE ROTH

16 мар 2020 : 		 DAVID LEE ROTH отменил выступления в Лас-Вегасе

6 мар 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

22 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «У меня никогда не было иллюзий насчёт моего голоса»

16 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

6 фев 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

5 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о своей группе

3 фев 2020 : 		 DAVID LEE ROTH о будущем VAN HALEN: «Держи карман шире»

2 фев 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

13 янв 2020 : 		 DAVID LEE ROTH: «Дела у EDDIE VAN HALEN'a не очень»

13 янв 2020 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

10 янв 2020 : 		 Видео с выступления DAVID LEE ROTH

19 дек 2019 : 		 DAVID LEE ROTH разогреет KISS

5 ноя 2019 : 		 Умер бывший гитарист DAVID LEE ROTH

1 окт 2019 : 		 DAVID LEE ROTH: «С VAN HALEN покончено»

28 сен 2019 : 		 DAVID LEE ROT выступил в Лас-Вегасе

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH и ARMIN VAN BUUREN выпустили сингл

22 май 2019 : 		 DAVID LEE ROTH о выступлениях в Лас-Вегасе

30 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH скорбит о потере любимой собаки

2 апр 2019 : 		 DAVID LEE ROTH присоединился к ARMIN VAN BUUREN на сцене
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с DAVID'ом LEE ROTH'ом о его новом The Roth Project он рассказал о том, как возник этот комикс из 17 частей, для которого музыку записывали John 5 на гитаре и басу, Greg Bissonette на ударных, Brett Tuggle на клавишах и Luis Conte на перкуссии. К нему также были добавлены пять песен, которые Roth и John 5 записали несколько лет назад: "Giddy Up", "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill", "Alligator Pants", "Lo-Rez Sunset" и "Manda Bala".

«Моим намерением было выпустить остальные песни в стиле Дрейка, сингл за синглом. Это позволяет сфокусироваться на индивидуальных треках, большинство из которых теряются в перемешивании на альбоме. Не важно кто ты — Paul McCartney или METALLICA; выпустите 12, 14 песен, а мы ведь просто созданы как приматы, чтобы говорить: "Мне нравится эта и эта... Что теперь на ужин?»

Он также коснулся темы "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill", которая была выпущена в конце октября как посвящение Эдди Ван Халену:

«Я обычно не пишу чего-то автобиографического, но это специфический случай, когда совпало время и место».

DAVID LEE ROTH Explains His EDDIE VAN HALEN





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 526

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом