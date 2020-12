сегодня



DAVID LEE ROTH — о песне-посвящении Эдди Ван Халену



В рамках беседы с DAVID'ом LEE ROTH'ом о его новом The Roth Project он рассказал о том, как возник этот комикс из 17 частей, для которого музыку записывали John 5 на гитаре и басу, Greg Bissonette на ударных, Brett Tuggle на клавишах и Luis Conte на перкуссии. К нему также были добавлены пять песен, которые Roth и John 5 записали несколько лет назад: "Giddy Up", "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill", "Alligator Pants", "Lo-Rez Sunset" и "Manda Bala".



«Моим намерением было выпустить остальные песни в стиле Дрейка, сингл за синглом. Это позволяет сфокусироваться на индивидуальных треках, большинство из которых теряются в перемешивании на альбоме. Не важно кто ты — Paul McCartney или METALLICA; выпустите 12, 14 песен, а мы ведь просто созданы как приматы, чтобы говорить: "Мне нравится эта и эта... Что теперь на ужин?»



Он также коснулся темы "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill", которая была выпущена в конце октября как посвящение Эдди Ван Халену:



«Я обычно не пишу чего-то автобиографического, но это специфический случай, когда совпало время и место».













