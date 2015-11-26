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DAVID LEE ROTH отказал MÖTLEY CRÜE



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx в одном из интервью сказал, что изначально они хотели пригласить DAVID'a LEE ROTH'a в стадионный тур, на что музыкант ответил:



«Я не грею тех, на кого оказал влияние».







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